Milan, Hojlund apre al trasferimento ma vuole garanzie per il futuro

Se le pretese non verranno abbassate, in via Aldo Rossi sono pronti a rivolgersi altrove. Dalla Spagna, potrebbe aprirsi la pista che porta ad Alexander Sorloth: per caratteristiche tecniche, esperienza e un costo del cartellino decisamente più accessibile (circa 25 milioni di euro), l'attaccante norvegese è un profilo che piace. In lista ci sono anche Victor Boniface del Bayer Leverkusen, Dusan Vlahovic della Juventus (pista difficile per via dell'altissimo ingaggio), Breel Embolo del Monaco (profilo offerto ma che non entusiasma) e Goncalo Ramos del PSG, operazione molto salata e complicata. Perde terreno l'opzione Nikola Krstovic, che vuole lasciare il Lecce: il Milan ha preso informazioni sui costi dell'operazione, ossia 30 milioni di euro, e ha scelto di virare altrove.