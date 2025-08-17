Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025

Milan
manovre rossonere

Milan, Hojlund apre al trasferimento ma vuole garanzie per il futuro

A giorni l'incontro con il Manchester United: il danese preferisce una cessione a titolo definitivo

17 Ago 2025 - 12:22
L’acquisto di un altro centravanti da affiancare a Santiago Gimenez è il grande obiettivo del Milan in questa ultima parte del mercato estivo. Il nome sempre caldo è quello di Rasmus Hojlund, per il quale è previsto un incontro con il Manchester United nei prossimi giorni. L'attaccante danese non rientra più nei piani dei Red Devils, ha aperto alla possibilità di andare via e di sposare il progetto rossonero, ma continua a pretendere garanzie per il futuro: onde evitare di ritrovarsi nella stessa spinosa situazione tra un anno, l'ex Atalanta vuole infatti un trasferimento a titolo definitivo o un prestito con condizioni favorevoli per il riscatto a fine stagione. Gli inglesi, che solo due anni fa hanno investito 70 milioni di euro più ulteriori 10 di bonus, chiedono una cinquantina di milioni tra prestito e riscatto, troppi per il Milan.

Milan, attesa per l'incontro con lo United per Hojlund. E restano tre cessioni

Se le pretese non verranno abbassate, in via Aldo Rossi sono pronti a rivolgersi altrove. Dalla Spagna, potrebbe aprirsi la pista che porta ad Alexander Sorloth: per caratteristiche tecniche, esperienza e un costo del cartellino decisamente più accessibile (circa 25 milioni di euro), l'attaccante norvegese è un profilo che piace. In lista ci sono anche Victor Boniface del Bayer Leverkusen, Dusan Vlahovic della Juventus (pista difficile per via dell'altissimo ingaggio), Breel Embolo del Monaco (profilo offerto ma che non entusiasma) e Goncalo Ramos del PSG, operazione molto salata e complicata. Perde terreno l'opzione Nikola Krstovic, che vuole lasciare il Lecce: il Milan ha preso informazioni sui costi dell'operazione, ossia 30 milioni di euro, e ha scelto di virare altrove. 

SI CERCANO ACQUIRENTI PER BENNACER E ADLI
In queste ultime due settimane di mercato, il Milan deve anche riuscire a piazzare gli esuberi. Ismael Bennacer al momento ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita (ci hanno provato anche dalla Turchia), dal quale il club rossonero poteva incassare almeno 15 milioni di euro. Il Marsiglia, dove ha giocato nella passata stagione, lo rivorrebbe ma solo in prestito, ipotesi poco gradita dal Diavolo. Yacine Adli non fa parte del progetto tecnico di Allegri ed è stato aggregato al Milan Futuro. Dopo aver rifiutato lo Spartak Mosca, il centrocampista francese sta parlando con il Sassuolo, ma non è pienamente convinto della destinazione. Per Yunus Musah si aspetta l'offerta giusta dalla Premier League, ancora da definire le posizioni di Noah Okafor e Samuel Chukwueze.

rasmus hojlund
mercato milan

