Milan: Okafor si avvicina al Leeds, affare da 15-20 milioni di euro

Lo svizzero apre alla squadra inglese, che vuole chiudere a quota 17 milioni
Noah Okafor è più vicino al Leeds, sono ore calde per la chiusura dell'operazione. Il giocatore svizzero sembra convinto della destinazione (per lui pronto un quadriennale con opzione sul quinto anno) ma va ancora trovata la quadra col Milan, che vuole cederlo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.
Gli inglesi vorrebbero chiudere a 17 milioni, si lavora sui dettagli ed eventuali bonus: in giornata previsti ulteriori contatti grazie all'apertura del giocatore che sin qui aveva rifiutato altre proposte.
Commenti (0)