Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
il colpo

Milan, ecco Athekame: ufficiale della Young Boys, contratto quinquennale e maglia 24

Il classe 2004 arriva a titolo definitivo dagli svizzeri dello Young Boys

15 Ago 2025 - 12:42
1 di 7
© AC Milan
© AC Milan
© AC Milan

© AC Milan

© AC Milan

Una nuova freccia a destra per il Milan di Max Allegri. Dopo visite e firma sul contratto, i rossoneri hanno ufficializzato l'acquisto di Zachary Athekame, terzino fortemente voluto e cercato dal Diavolo nelle ultime settimane. Il classe 2004, che arriva a titolo definitivo dallo Young Boys, ha firmato un quinquennale e indosserà la maglia numero 24.

Di seguito il comunicato con cui il club di via Aldo Rossi ha annunciato l'arrivo dell'elvetico: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Christopher Athekame dallo BSC Young Boys. Il difensore svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Nato a Vanløse (Danimarca) il 13 dicembre 2004, Zachary cresce nei Settori Giovanili svizzeri tra Servette e Meyrin. Nel 2022 passa al Neuchâtel Xamax, con cui debutta nel calcio professionistico e totalizza 51 presenze e 2 reti, prima di trasferirsi allo Young Boys, con cui colleziona 47 presenze e 1 gol. Difensore anche della Nazionale elvetica U21, Zachary Athekame indosserà la maglia rossonera numero 24".

milan

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Milan

Il Milan prepara la prima offerta ufficiale per Hojlund: lo United lo valuta 50 milioni

Milan, ecco Athekame: visite mediche e firma per l'esterno destro acquistato dallo Young Boys

Hojlund è chiuso allo United e aspetta il Milan: contatti tra i due club

Leao chiama Kean al Milan: "Insieme faremmo paura"

Milan-Hojlund: c'è il sì dello United, ma il danese fa resistenza

Milan, ecco De Winter: visite e firma prima di riabbracciare Allegri. Poi si chiude per Athekame

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:50
Atalanta, Lookman è tornato in Portogallo in attesa di novità sul suo futuro
13:46
Napoli, tentativo per Diouf: prima offerta al Lens
13:36
Napoli, si guarda in Premier per il grande colpo: tre le piste sondate
12:18
L'Udinese pensa a Nicolò Zaniolo: la posizione del Galatasaray
11:32
Ufficiale: il nazionale norvegese Heggem al Bologna