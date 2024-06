Milan al passo finale per Zirkzee. Poi altri tre colpi: occhi sulla Premier

MANOVRE ROSSONERE

L'olandese non è lontano: si lavora per chiudere. Moncada fiuta colpi dal campionato inglese

In casa Milan si continua a lavorare senza sosta per regalare un nuovo attaccante a Paulo Fonseca, virtualmente nuovo tecnico rossonero in attesa dell'annuncio. L'obiettivo numero uno è e resta Joshua Zirkzee: la fumata bianca non appare molto distante, ma restano da limare gli ultimi dettagli con l'agente dell'olandese: la prossima settimana può essere quella decisiva. Davanti i rossoneri non si fermeranno solo all'ex Anderlecht: è tornata di moda la pista Broja, punta del Chelsea in ripresa dopo un brutto infortunio al crociato. Può rappresentare un'interessante occasione di mercato, magari in prestito con diritto di riscatto. Per la fascia destra il Milan guarda sempre in Premier: dopo Emerson Royal il ds Moncada ha effettuato un sondaggio anche per Cash, 26enne laterale dell'Aston Villa.

Corteggiato da mesi, Zirkzee è il preferito del Milan per sostituire Giroud: i rossoneri pagheranno la clausola al Bologna (valida dal 1° luglio) non appena verrà trovata l'intesa definitiva con l'agente Kia Joorabchian. I contatti con l'entourage del 23enne sono costanti, si punta a chiudere entro un paio di giorni per evitare l'inserimento di altri club. In Via Aldo Rossi ci si sta già muovendo pure per l'eventuale futuro vice di Zirkzee: il nome di Broja, già nei radar dei rossoneri, è tornato a risuonare prepotentemente. Albanese, 22 anni, non è tra i preferiti di Maresca al Chelsea: può lasciare Londra, ma per lui Moncada non farà follie. Possibile un approdo a Milanello in prestito dopo l'Europeo dove sfiderà proprio l'Italia. La rassegna in Germania sarà l'occasione per valutare meglio le sue condizioni. Da novembre, dopo aver terminato il recupero seguente alla rottura del legamento crociato, ha realizzato 27 presenze e 2 gol.

Nel reparto arretrato, oltre a un difensore centrale, l'intenzione del Milan è quella rinfrescare la fascia destra: sul taccuino c'è il nome di Emerson Royal, 25enne del Tottenham, già sondato, ma anche quello di Matty Cash. Polacco dell'Aston Villa, il 26enne è sotto contratto con il club di Birmingham fino al 2027. Difficile strapparlo per meno di 20 milioni di euro. Moncada, che pescherà anche dal campionato francese, non smette di seguire anche Youssouf Fofana, in scadenza tra un anno con il Monaco: sulle sue tracce, riferisce L'Equipe, ci sarebbe pure il Psg.