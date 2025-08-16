Milan, attesa per l'incontro con lo United per Hojlund. E restano tre cessioni

Il 22enne chiede garanzie e la certezza di un trasferimento a titolo definitivo: è chiaro che un riscatto fissato a quota 45 difficilmente verrà esercitato dai rossoneri nell'estate del 2026. Per questo Hojlund ha preso tempo, ma i rossoneri hanno una certa fretta. Allegri ha bisogno di un attaccante e l'intenzione in quel di Casa Milan è di non attendere troppo a lungo la decisione del classe 2003 cercato anche da Fulham e Borussia Dortmund. L'alternativa numero uno resta sempre Dusan Vlahovic (l'operazione è complessa), ma non è da escludere che si decida nuovamente di cambiare strategia. Ossia virando su un profilo a bassissimo costo sul fronte offensivo (Aleksandar Mitrovic, ad esempio si sta svincolando dall'Al Hilal) allo scopo di investire il resto del budget per regalare ad Allegri un ulteriore centrale di difesa.