Calhanoglu-Milan, è addio. L'offertona dal Qatar resta

Calhanoglu come Donnarumma. Al Milan è il momento delle riflessioni e delle scelte, ma su tutto, una cosa è certa: la società non ha intenzione di piegarsi alle richieste (specialmente se esorbitanti) dei calciatori in rosa. In linea con pensiero attuale, quindi anche il giocatore turco ci avvicina a grandi passi verso l'addio ai rossoneri. Il suo contratto è in scadenza e nel Milan nessuno, Paolo Maldini in testa, ha intenzione di cedere alle richieste di un aumento: dai 2,5 milioni a stagione attuali ai 5. Dopo la fine del campionato il giocatore non si è fatto più sentire con la dirigenza ed è stato questo un forte segnale d'addio.

afp