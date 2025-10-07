Allegri, "carota e bastone" dopo la Juve: complimenti e rimproveri alla squadra

Dopo il pari in bianco allo Stadium, Massimiliano Allegri ha subito elogiato la squadra negli spogliatoti e davanti alle telecamere. Visto l'andamento del match, il tecnico rossonero però non ha nemmeno risparmiato qualche stoccata ai suoi nel faccia a faccia dopo la gara. Senza fare nomi o puntare il dito contro nessuno, nel dettaglio Max ha sottolineato la necessità di vincere partite del genere chiedendo anche più cattiveria e personalità sottoporta. Una sorta di "carota e bastone" che da una parte premia la crescita del gruppo sul piano tecnico-tattico e dall'altra conferma le ambizioni del tecnico rossonero e la voglia di non accontentarsi di un pareggio a Torino contro la Juve.