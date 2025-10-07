Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MILAN

Allegri, "carota e bastone" dopo la Juve: complimenti e rimproveri alla squadra

Il tecnico ha sostenuto il gruppo per la prestazione, ma ha anche chiesto più cattiveria e personalità sottoporta

07 Ott 2025 - 11:52

Dopo il pari in bianco allo Stadium, Massimiliano Allegri ha subito elogiato la squadra negli spogliatoti e davanti alle telecamere. Visto l'andamento del match, il tecnico rossonero però non ha nemmeno risparmiato qualche stoccata ai suoi nel faccia a faccia dopo la gara. Senza fare nomi o puntare il dito contro nessuno, nel dettaglio Max ha sottolineato la necessità di vincere partite del genere chiedendo anche più cattiveria e personalità sottoporta. Una sorta di "carota e bastone" che da una parte premia la crescita del gruppo sul piano tecnico-tattico e dall'altra conferma le ambizioni del tecnico rossonero e la voglia di non accontentarsi di un pareggio a Torino contro la Juve

Leggi anche

Leao, così non va: tra gol divorati e atteggiamento i tifosi ora insorgono

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nel discorso alla squadra Allegri non ha menzionato direttamente il rigore sbagliato da Pulisic e i clamorosi errori di Leao, ma ha espresso con chiarezza il suo pensiero sulla prestazione del Milan, sull'ennesimo clean sheet, e su quello che è mancato ai rossoneri per portare a casa il bottino pieno. Una presa di posizione netta che, dopo quattro punti incassati contro Napoli e Juve, ribadisce le intenzioni del tecnico di rimanere nei piani alti della classifica e la necessità di continuare a lavorare con grande attenzione e responsabilità per puntare al bersaglio grosso. Tutto con l'obiettivo di migliorare le prestazioni dei singoli e continuare a costruire la mentalità vincente del gruppo rossonero. 

Leggi anche

Allegri svela la ricetta Scudetto: "Se subiamo tra i 25 e i 30 gol..."

milan
allegri

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Milan

Thomas Kristensen

Anche il Milan a Udinese-Cagliari: fari puntati su Kristensen ma non solo

Tare e l'amore per il Milan: "Più in alto di così non si può andare"

Walker prepara l'arrivo in Italia: organizzata una festa d'addio segreta. L'Inter può beffare il Milan sul tempo

Milan, clamoroso dalla Spagna: Tare ha contattato Lewandowski e sogna il colpo a zero

Milan, è fatta per Modric: visite mediche a inizio settimana

Allegri, "carota e bastone" dopo la Juve: complimenti e rimproveri alla squadra

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:30
Real Madrid, pronti Nico Paz e Wharton
Manuel Akanji
13:01
Inter convinta da Akanji: si lavora già al riscatto
12:47
Kane, il futuro è ancora al Bayern: "Ora penso a restare e fare bene"
11:30
Tutti pazzi per Guehi: Bayern, Liverpool, Real e Barca su di lui
11:21
Matic torna sull'addio alla Roma e attacca: "Promesse non mantenute, meritavo più rispetto"