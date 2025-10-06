Leao, così non va: tra gol divorati e atteggiamento i tifosi ora insorgono

Lì davanti la concorrenza è elevata. Con Pulisic inamovibile, Allegri ha praticamente tre soluzioni per affiancarlo: Gimenez, Nkunku e, appunto, il portoghese. Anche il messicano fatica a trovare la via del gol, ma sembra molto più inserito nelle dinamiche della squadra. In altre parole, l'atteggiamento è quello giusto. Caso contrario, ancora una volta, per Leao. Il tecnico livornese ha grande considerazione di Rafa e lo ha ribadito più volte da quando è tornato al Milan, sottolineando come abbia "l'età matura per fare una stagione importante". Anche prima della sfida contro la Juventus, l'allenatore aveva provato a incoraggiare così il suo numero 10: "Ha voglia di fare. Leao è nelle sue mani. Sa benissimo che è una stagione importante. Lui ha bisogno della squadra e la squadra ha bisogno di lui". Il messaggio, quindi, è chiarissimo: il portoghese deve aiutarsi.