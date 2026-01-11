Milan, Tare: "Con Maignan rapporto straordinario, vuole rimanere. Non c'è ancora luce verde, ma sono fiducioso"

Da Maignan ad altri due giocatori "pesanti" nell'organigramma milanista, Jashari e Nkunku: "Jashari è un giocatore su cui abbiamo grandi aspettative. Nella stagione passata ha fatto vedere giocate e partite importanti. Ha avuto questo incidente a inizio stagione che gli ha fatto saltare 4 mesi. Da due mesi sta molto bene, si è ripreso, ha giocato due partite in Coppa Italia e in Supercoppa dimostrando di poter stare in una società come il Milan, perciò guardiamo fiduciosi in avanti. Sarà una pedina importante per il Milan del futuro. Nkunku èun giocatore del Milan e siamo contenti che sia ancora nostro”.