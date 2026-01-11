Logo SportMediaset

MANOVRE ROSSONERE

Milan, Tare: "Con Maignan rapporto straordinario, vuole rimanere. Non c'è ancora luce verde, ma sono fiducioso"

Il ds rossonero: "Alla fine il buon senso troverà la strada giusta"

11 Gen 2026 - 15:00

Il ds rossonero Igli Tare ha fatto il punto nel prepartita di Fiorentina-Milan sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Mike Maignan, mostrando un chiaro ottimismo sul buon esito dei colloqui in essere: "Il rapporto con Mike è straordinario, a lui piace il progetto Milan. Vuole rimanere, ma finché non c’è luce verde dobbiamo ancora aspettare un po’. Sono fiducioso che alla fine il buon senso troverà la strada giusta, sarebbe una pedina importante per questa squadra per il progetto futuro”.

Maignan-Milan, rinnovo all'ultima curva: manca un solo dettaglio

Da Maignan ad altri due giocatori "pesanti" nell'organigramma milanista, Jashari e Nkunku: "Jashari è un giocatore su cui abbiamo grandi aspettative. Nella stagione passata ha fatto vedere giocate e partite importanti. Ha avuto questo incidente a inizio stagione che gli ha fatto saltare 4 mesi. Da due mesi sta molto bene, si è ripreso, ha giocato due partite in Coppa Italia e in Supercoppa dimostrando di poter stare in una società come il Milan, perciò guardiamo fiduciosi in avanti. Sarà una pedina importante per il Milan del futuro. Nkunku èun giocatore del Milan e siamo contenti che sia ancora nostro”.

Milan a caccia di un'occasione in difesa: Coppola piace, ma Tare sonda tanti i nomi

milan
ardon jashari
maignan
tare
nkunku

