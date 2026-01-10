Logo SportMediaset

MANOVRE ROSSONERE

Milan-Maignan: rinnovo a un passo, resta solo il nodo commissioni

Maignan dice sì al rinnovo (7 milioni con bonus fino al 2029), manca ancora l'intesa sulle commissioni agli agenti

10 Gen 2026 - 09:42

Il matrimonio tra il Milan e Mike Maignan sembra proprio destinato a continuare, ma prima di stappare lo champagne la dirigenza rossonera deve superare l'ultimo ostacolo: le commissioni agli agenti. Se la volontà del portiere, dopo la tensioni dell'anno scorso per la retromarcia sull'offerta iniziale di rinnovo, è chiara - restare a Milano, respingendo le sirene estere e sposando il progetto di Max Allegri - e l'accordo economico col giocatore è praticamente blindato, il "sì" definitivo resta appeso alle richieste dell'entourage.

Milan-Maignan, le cifre del rinnovo

 L'intesa di massima col portiere francese è stata trovata ormai da qualche giorno: contratto fino al 2029 (con opzione per il 2030) e ingaggio raddoppiato. Maignan passerebbe dagli attuali 2,8 milioni a una base fissa di 5,5 milioni, che con i bonus toccherebbe quota 7 milioni a stagione. Un riconoscimento economico che lo eleverebbe al rango di "capitano" e leader tecnico, pareggiando lo status salariale di Rafa Leao.

Maignan-Milan, nodo commissioni

 Resta, come dicevamo, la questione relativa alle commissioni agli agenti che fanno leva sull'attuale scadenza, 30 giugno 2026, del contratto di Maignan: sanno che, portandolo via a parametro zero, incasserebbero bonus importanti dal nuovo club (che risparmierebbe sul cartellino). L'incontro imminente tra le parti sarà decisivo: poi, finalmente, sarà ora della fumata bianca.

