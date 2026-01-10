Milan-Maignan: rinnovo a un passo, resta solo il nodo commissioni

Il matrimonio tra il Milan e Mike Maignan sembra proprio destinato a continuare, ma prima di stappare lo champagne la dirigenza rossonera deve superare l'ultimo ostacolo: le commissioni agli agenti. Se la volontà del portiere, dopo la tensioni dell'anno scorso per la retromarcia sull'offerta iniziale di rinnovo, è chiara - restare a Milano, respingendo le sirene estere e sposando il progetto di Max Allegri - e l'accordo economico col giocatore è praticamente blindato, il "sì" definitivo resta appeso alle richieste dell'entourage.