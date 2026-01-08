Coppola in pole position, Senesi e Gila sullo sfondo: il rebus difensore del Milan

E in difesa? Il nome in pole, che potrebbe mettere d'accordo dirigenza e allenatore, è quello di Diego Coppola. L'ex Verona, 22 anni, non sta trovando molto spazio in Premier League al Brighton (appena 5 presenze) e potrebbe apprezzare un ritorno in Serie A. Di mezzo a questo piano, c'è la volontà della società inglese, al momento non disposta a lasciare andare il difensore in prestito con diritto di riscatto.