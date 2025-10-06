Logo SportMediaset
Milan

Allegri svela la ricetta Scudetto: "Se subiamo tra i 25 e i 30 gol..."

Dati alla mano, il tecnico rossonero ha rivelato i numeri necessari per poter trionfare in Serie A

06 Ott 2025 - 12:13

Nelle prime sei giornate di campionato, il Milan ha incassato tre gol: due contro la Cremonese (coincisi anche con l'unica sconfitta) e uno contro il Napoli. Solo la Roma di Gian Piero Gasperini ha fatto meglio dei rossoneri con una rete in meno

Il Diavolo ha ritrovato quella solidità difensiva che tanto gli era mancata nelle ultime stagioni e il merito va dato a Massimiliano Allegri. La retroguardia è sempre stata un pallino del tecnico livornese che anche quest'anno sembra avere le idee chiare su quanti gol vorrebbe subire nell'arco di tutta la stagione. "Se subiamo da 25 a 30 gol, sicuramente saremo nelle prime due posizioni", ha dichiarato l'allenatore ai microfoni di Dazn. "Sopra i 35 rischi di stare fuori dalle prime quattro. Sono i dati degli ultimi 20 anni del campinato italiano", ha concluso Allegri. 

I numeri presentano una suggestiva coincidenza: l'ultima stagione in cui i rossoneri hanno incassato solo tre reti nelle prime sei partite di Serie A è quella del 2021/22, culminata poi con la vittoria del diciannovesimo Scudetto. 

