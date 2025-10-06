Allegri svela la ricetta Scudetto: "Se subiamo tra i 25 e i 30 gol..."

Il Diavolo ha ritrovato quella solidità difensiva che tanto gli era mancata nelle ultime stagioni e il merito va dato a Massimiliano Allegri. La retroguardia è sempre stata un pallino del tecnico livornese che anche quest'anno sembra avere le idee chiare su quanti gol vorrebbe subire nell'arco di tutta la stagione. "Se subiamo da 25 a 30 gol, sicuramente saremo nelle prime due posizioni", ha dichiarato l'allenatore ai microfoni di Dazn. "Sopra i 35 rischi di stare fuori dalle prime quattro. Sono i dati degli ultimi 20 anni del campinato italiano", ha concluso Allegri.