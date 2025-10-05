Logo SportMediaset
Calcio
Serie A
JUVENTUS-MILAN 0-0

Serie A, Juventus-Milan 0-0: Tudor e Allegri si annullano, Pulisic fallisce un rigore

Emozioni specialmente nella ripresa con un miracolo di Maignan su Gatti e due errori in area di Leao

05 Ott 2025 - 22:38
Finisce senza reti il big match della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan che all'Allianz Stadium non sono andati oltre lo 0-0 in una sfida in cui a prevalere è stato l'aspetto tattico. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, il confronto si è acceso nella ripresa con due occasioni clamorose da una parte e dall'altra. Al 47' Maignan compie un miracolo chiudendo lo specchio della porta a Gatti a pochi metri dal gol, poi capita a Pulisic l'episodio che avrebbe potuto cambiare la sfida: dal dischetto, dopo il rigore fischiato per fallo di Kelly su Gimenez, lo statunitense ha sparato alto. I rossoneri possono recriminare anche per due occasioni fallite da Leao davanti a Di Gregorio.

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 0-0
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (41' st Kostic), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao (23' st Thuram), Yildiz (23' st Openda); David (23' st Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio, Joao Mario, Koopmeiners, Zhegrova, Kostic, Adzic. All.: Tudor.
Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (17' st Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (28' st Nkunku); Gimenez (17' st Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Athekame, De Winter, Odogu, Ricci, Balentien. All.: Allegri.
Arbitro: Guida
Marcatori: -
Ammoniti: Locatelli, Gatti (J); Fofana, Bartesaghi (M)
Espulsi: nessuno
Note: 8' st Pulisic (M) sbaglia un calcio di rigore
22:26
Nazionale: Spinazzola al posto dell'infortunato Politano
22:19
Doppio infortunio per il Napoli: Lobotka e Politano fuori per problemi muscolari. L'azzurro salta la Nazionale
21:21
"Noi di te sempre fieri, grazie di tutto Max": i tifosi della Juve applaudono Allegri
21:12
Genoa, Vieira: "Bene il primo tempo poi qualità Napoli ha prevalso"
20:22
Napoli, Hojlund: "Tre punti importantissimi. Ecco cosa mi ha detto Conte"