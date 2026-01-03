Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
lazio
HomeMercatoVideoFotoRosa
Manovre biancocelesti

Lazio, senza attaccante all in sul centrocampo: Sarri chiede uno tra Samardzic e Loftus-Cheek

Il club biancoceleste dovrà investire il tesoretto incassato dalla cessione di Castellanos al West Ham 

03 Gen 2026 - 12:05

Dopo la cessione del Taty Castellanos al West Ham, la Lazio sta studiando come investire i 25 milioni di euro incassati. In casa biancoceleste è tempo di compromessi: se non arriverà un attaccante di alto profilo, allora bisognerà puntare tutto su un innesto importante a centrocampo

Le punte proposte a Lotito sono tre (Lucca, Piccoli e Pinamonti) ma nessuna combacia con la filosofia di Maurizio Sarri. Raspadori e Oyarzabal sono altri due profili interessanti, ma molto complicati, con l'ex Napoli che sembra ormai promesso sposo alla Roma. Secondo quanto riportato dal Messaggero, dunque, la Lazio dovrà studiare una strategia diversa. 

Davanti si punterà su un giovane da far crescere alle spalle di Dia e Noslin, mentre il colpo grosso sarà fatto a centrocampo. La richiesta del tecnico è ormai chiara: investire i 25 milioni su uno tra Lazar Samardzic e Ruben Loftus-Cheek. Il classe 2002 dell'Atalanta ha il contratto in scadenza nel 2029, mentre il numero 8 del Milan è legato al club fino al 2027. Sarri conosce bene RLC, visto che lo ha già avuto ai tempi del Chelsea e lo avrebbe anche contattato nelle scorse settimane per provare a convincerlo a trasferirsi nella Capitale. 

Leggi anche

Accordo Roma-Atletico Madrid per Raspadori, ma il giocatore prende tempo

L'affare per Loftus-Cheek resta comunque molto più complesso. Il centrocampista guadagna 4 milioni di euro l'anno, una cifra nettamente fuori portata per la Lazio, e in più fin qui non ha mai manifestato la volontà di lasciare il Milan: vuole continuare a giocarsi le sue carte con Allegri. Da non dimenticare, poi, il fattore dell'ex: Igli Tare non scenderà tanto facilmente a compromessi. 

Insomma, Samardzic potrebbe essere l'obiettivo più concreto per portare gol e qualità in mezzo al campo. In attesa, ovviamente, di qualche giovane dal Portogallo o dalla Francia e, chissà, di Lorenzo Insigne

Leggi anche

Mercato invernale al via tra obiettivi e sogni: chi può arrivare nelle big della Serie A

lazio
calciomercato
ruben loftus-cheek
lazar samardzic

Ultimi video

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

00:21
MCH ARRIVO SOLOMON FIORENTINA MCH

Fiorentina, ecco Solomon per la risalita

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

01:30
Pronto a tornare in A

Dragusin pronto a tornare in A

00:57
Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

00:56
Il calciomercato live

Juve, il sogno è Chiesa

01:24
Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

01:37
Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

I più visti di Lazio

Lazio, addio Castellanos: accordo totale per il trasferimento del Taty al West Ham

Lazio, il primo regalo è Insigne: Sarri trova il vice Zaccagni e un falso 9 "alla Mertens"

Lotito vede quota 45 milioni: Tavares e Castellanos possono partire subito

Maurizio Sarri

Col mercato sbloccato Sarri punta a nuovi innesti: dal mediano alla punta, i nomi

Tare, da Klose a SMS: i 18 migliori colpi in 18 anni di Lazio

Sarri, no a offerta faraonica dagli Emirati: ora vuole garanzie da Lotito

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:03
Samp scatenata: visite per Esposito e Mitoglou. Arrivano anche Brunori e Begic
10:26
Calhanoglu-Galatasaray: la mossa dell'Inter per il futuro del turco
23:11
Divorzio Maresca, per il Chelsea c'è Rosenior
22:02
Lecce, Corvino: "Rifiutate offerte importanti per Tiago Gabriel"
21:39
Bardi dal Palermo al Mantova