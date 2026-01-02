Logo SportMediaset

MANOVRE GIALLOROSSE

Accordo Roma-Atletico Madrid per Raspadori, ma il giocatore prende tempo

L'attaccante si trasferirebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma vuole ancora qualche giorno per decidere. Lazio alla finestra

02 Gen 2026 - 21:13

E' stato trovato l'accordo tra la Roma e l'Atletico Madrid per il passaggio di Giacomo Raspadori in giallorosso. L'attaccante si trasferirebbe nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'intesa è stata comunicata dallo stesso club spagnolo al giocatore, che adesso deve decidere se accettare l'offerta romanista. Raspadori avrebbe chiesto ancora qualche giorno per riflettere sulla destinazione. Ci sarebbero altre opportunità, come quella della Lazio, e il sì definitivo non è stato ancora dato. Gasperini, però, lo vuole fortemente e Massara lo ha accontentato.

