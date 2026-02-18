Ballardini torna in panchina: è il nuovo allenatore dell'Avellino

18 Feb 2026 - 16:49
Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, "l’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Davide Ballardini. L’accordo prevede una durata fino al 30 Giugno 2026. Lo staff tecnico di mister Ballardini sarà composto dal viceallenatore Carlo Regno e dal collaboratore tecnico Roberto Beni. A supporto del lavoro quotidiano ci saranno l’allenatore dei portieri Pasquale Visconti, i preparatori atletici Luigi Gennarelli e Luigi Garofalo, il collaboratore tecnico Davide Santeramo ed il match analyst Massimo Foria. Questo pomeriggio, alle ore 17:00 con porte aperte in Tribuna Montevergine, mister Ballardini dirigerà la sua prima seduta di allenamento".

16:49
13:11
Bologna, Pobega riscattato a titolo definitivo: quanto incassa il Milan
11:10
Spezia, Donadoni appeso a un filo: dagli Usa arriva Stillitano
10:04
Serie C, cambio alla guida del Foggia: Michele Pazienza nuovo allenatore
20:22
