Mercato di gennaio 2026 al via tra obiettivi e sogni: chi può arrivare nelle big della Serie A

JUVENTUS (32 punti)

Fosse per Spalletti, il 2026 porterebbe tre regali: terzino destro, regista e attaccante. Il primo è il meno urgente dei rinforzi, piace Norton-Cuffy anche se la suggestione Cancelo resta in piedi. In mezzo il sogno è Tonali, ma a gennaio è quasi impossibile, anche Hojbjerg (Marsiglia) è molto difficile. Da monitorare Guido Rodriguez (West Ham), Xaver Schlager (Lipsia) e Ruben Neves (Al Hilal). Eventualmente il tecnico bianconero potrebbe accettare anche un profilo tattico diverso se Comolli e Ottolini gli portassero Frattesi, suo pallino dai tempi della Nazionale. In attacco David e Openda, nonostante qualche segnale di vitalità, sembrano non dare garanzie assolute e dunque si valuteranno eventuali occasioni. Occhio anche alle uscite: da Perin (che però dovrebbe essere stato bloccato) a Miretti, Joao Mario, Kostic, Adzic e Rouhi.