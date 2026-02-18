Coutinho, decisione a sorpresa: lascia subito il Vasco da Gama

18 Feb 2026 - 20:00

Philippe Coutinho è pronto a dire addio al Vasco da Gama: l'ex fantasista di Inter, Liverpool e Barcellona ha comunicato al presidente Pedrinho la volontà di rescindere il contratto, definendo la sua decisione "irreversibile". Nonostante il ritorno romantico nel club del cuore nel 2024, il rapporto con l'ambiente è precipitato a causa di feroci critiche mediatiche e dei fischi subiti dai propri tifosi nelle ultime uscite. Per il brasiliano, che ha rifiutato ogni proposta di rinnovo, si prospetta ora un futuro lontano dalla patria: la Saudi Pro League e la MLS sono le mete più calde per accoglierlo in cerca di una nuova sfida professionale.

