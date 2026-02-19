De Sciglio, sfuma l'approdo in Repubblica Ceca: ecco il motivo

Sembrava tutto fatto per l'approdo di Mattia De Sciglio all'Hradec Kralove, club che milita nel massimo campionato della Repubblica Ceca. L'ex terzino di Juventus e Milan aveva anche sostenuto le visite mediche ma la società ha poi deciso di non completare l'operazione. Il ds Petr Pojezny ha svelato il motivo alla base della scelta: "Mattia si è sottoposto a test medici con noi questa settimana. Dopo aver valutato tutti i risultati e le circostanze, siamo giunti alla conclusione che non sarebbe stato di immediato aiuto per il nostro club, che era l'obiettivo principale per cui volevamo ingaggiarlo. Ringraziamo il giocatore e il suo entourage per l'eccellente comunicazione e collaborazione".