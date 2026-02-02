INTER

Frattesi, rilancio in extremis della Lazio: l'Inter ha detto no anche all'ultima offerta

Il club nerazzurro respinge anche la seconda offerta per il centrocampista

02 Feb 2026 - 13:03
© IPA

© IPA

L'Inter ha detto no al tentativo in extremis della Lazio per Davide Frattesi. Dopo aver incassato il rifiuto di fronte alla prima offerta di 25 milioni di euro, il club biancoceleste ha rilanciato arrivando a proporre un prestito con obbligo condizionato per un'operazione da 30 milioni di euro per il centrocampista. Ma il club nerazzurro ha ancora una volta rispedito la proposta al mittente. "Frattesi? Abbiamo sempre detto che sarebbero andati via i giocatori che volevano andarsene. Lui non ha manifestato questa intenzione, per cui è qui e gioca", ha detto di lui il presidente nerazzurro Beppe Marotta prima della gara contro la Cremonese. Contro i grigiorossi Chivu lo ha schierato dal 1'.

Marotta: "Liverpool-Dumfries? Solo telefonate improvvide, resta. Le verità su Diaby e Perisic"

videovideo
inter
frattesi
lazio

