Dalla Francia: Xabi Alonso ha rifiutato la panchina del Marsiglia

RMC Sport racconta un interessante retroscena di mercato riguardante il Marsiglia. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, prima dell'addio di Roberto De Zerbi, Xabi Alonso avrebbe rifiutato la panchina dell'OM. La situazione per l'allenatore italiano era già traballante e il club avrebbe così contattato l'ex tecnico del Real Madrid, esonerato dai Blancos il mese scorso. Lo spagnolo, però, ha rispedito l'offerta al mittente: il clima tra spogliatoio e società era già parecchio rovente e non ha voluto rischiare di bruciarsi.