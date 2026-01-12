Lazio, offerta per Toth. Romagnoli può lasciare: Mancini lo vuole in Qatar

Sul fronte delle entrate, sono tanti i profili sui quali club e allenatore stanno ragionando in questi giorni. L'obiettivo principale è consegnare a Maurizio Sarri una mezzala: Alex Toth e Quinten Timber sono i nomi più caldi. Per il primo, il Ferencvaros chiede una cifra intorno ai 16 milioni di euro e al momento i biancocelesti si sono spinti fino a 12. Per il classe 2001 del Feyenoord, invece, la trattativa potrebbe essere più complicata. Il contratto dell'olandese scade nel 2027 ma le richieste sull'ingaggio (oltre 3 milioni) e le commissioni agli agenti rendono l'affare abbastanza difficile.