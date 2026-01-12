Lazio, offerta per Toth. Romagnoli può lasciare: Mancini lo vuole in Qatar

Balotelli riparte da Dubai, ma quanti nomi ancora tra gli svincolati
Contatti con il Ferencvaros per il classe 2005. Senza rinnovo e adeguamento l'ex Milan può partire subito
La Lazio potrebbe compiere una vera e propria rivoluzione durante la sessione invernale di mercato. Dopo le cessioni di Castellanos e Guendouzi e gli acquisti di Ratkov e Taylor, la sensazione è che le operazioni a Formello siano tutt'altro che terminate.
Sul fronte delle entrate, sono tanti i profili sui quali club e allenatore stanno ragionando in questi giorni. L'obiettivo principale è consegnare a Maurizio Sarri una mezzala: Alex Toth e Quinten Timber sono i nomi più caldi. Per il primo, il Ferencvaros chiede una cifra intorno ai 16 milioni di euro e al momento i biancocelesti si sono spinti fino a 12. Per il classe 2001 del Feyenoord, invece, la trattativa potrebbe essere più complicata. Il contratto dell'olandese scade nel 2027 ma le richieste sull'ingaggio (oltre 3 milioni) e le commissioni agli agenti rendono l'affare abbastanza difficile.
Come riportato dal Corriere dello Sport, però, prima di acquistare la Lazio dovrà cedere e a gennaio un altro pilastro rischia di lasciare. Roberto Mancini vuole Alessio Romagnoli in Qatar e i rapporti tesi con Lotito potrebbero incidere parecchio sulla volontà del difensore. L'Al-Sadd ha messo sul piatto un ingaggio superiore a quello che l'ex Milan percepisce attualmente nella Capitale. Quando il classe '95 (31 anni oggi) ha firmato nel 2022, il presidente gli aveva promesso un rinnovo con adeguamento ma, al momento, gli ultimi contatti non hanno portato a nulla. Per Sarri, Romagnoli è incedibile ma di fronte a questa situazione potrebbe essere lo stesso giocatore a voler cambiare aria.
Gli altri nomi sulla lista dei partenti sono quelli di Belahyane, Dele-Bashiru, Nuno Tavares e Cancellieri. Il portoghese è sempre più vicino al Besiktas, mentre il Brentford sta studiando un'offerta per l'azzurro. Con queste prestazioni al disotto delle aspettative, anche Isaksen rischia di dover fare le valigie.
Infine, capitolo Insigne. Sull'ex Toronto rischia di esserci uno scontro tra Fabiani e Sarri: il ds punterebbe su Daniel Maldini, mentre il tecnico vuole fortemente il suo pupillo ai tempi del Napoli. Insomma, la Lazio si dimostra la società più attiva sul mercato ma deve fare i conti anche a non distruggere i già fragili equilibri interni.
