Milan, il pallino di Tare resta Milinkovic-Savic. Ma...

Il vero "sogno proibito" di Igli Tare per completare il centrocampo del Milan risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic, un vecchio pallino che metterebbe d'accordo anche Massimiliano Allegri, suo grande estimatore sin dai tempi della Juventus. L'idea di inserire il serbo in un reparto che vanta già pilastri come Modric e Rabiot darebbe vita a un vero "trio delle meraviglie" in ottica Scudetto e Champions, ma la realtà si scontra con cifre al momento fuori portata: il "Sergente", che ha appena compiuto 31 anni, ha infatti blindato il suo futuro con l'Al Hilal fino al 2028, percependo un ingaggio monstre da 20 milioni di euro a stagione. Nonostante il fascino tattico e il gradimento tecnico, il muro economico eretto in Arabia Saudita rende questa suggestione, a oggi, praticamente inavvicinabile per il club rossonero. Lo scrive Tuttosport.