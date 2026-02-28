Milan, il pallino di Tare resta Milinkovic-Savic. Ma...

Sergej Milinkovic-Savic è il grande desiderio di Igli Tare per il centrocampo del Milan. Tra lo stipendio da 20 milioni e il contratto con l'Al Hilal, ecco perché l'affare è quasi impossibile.

28 Feb 2026 - 12:27

Il vero "sogno proibito" di Igli Tare per completare il centrocampo del Milan risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic, un vecchio pallino che metterebbe d'accordo anche Massimiliano Allegri, suo grande estimatore sin dai tempi della Juventus. L'idea di inserire il serbo in un reparto che vanta già pilastri come Modric e Rabiot darebbe vita a un vero "trio delle meraviglie" in ottica Scudetto e Champions, ma la realtà si scontra con cifre al momento fuori portata: il "Sergente", che ha appena compiuto 31 anni, ha infatti blindato il suo futuro con l'Al Hilal fino al 2028, percependo un ingaggio monstre da 20 milioni di euro a stagione. Nonostante il fascino tattico e il gradimento tecnico, il muro economico eretto in Arabia Saudita rende questa suggestione, a oggi, praticamente inavvicinabile per il club rossonero. Lo scrive Tuttosport.

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Juventus, fra Osimhen e...Vlahovic, chance riaperte per il rinnovo. Per l'estate assalto-bis a Kolo Muani

Sogno Tonali, occasione Goretzka: le big di Serie A studiano il colpo a centrocampo

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

La Juve riparte dalle certezze: McKennie a un passo dal rinnovo fino al 2030

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:47
Cristiana Girelli lascia la Juve per gli Usa: "Non sto scappando"
12:27
Milan, il pallino di Tare resta Milinkovic-Savic. Ma...
11:03
Milan, colpo Karetsas: il piano di Moncada per il nuovo "mago" della trequarti
10:04
Conte e il Napoli avanti insieme: il piano per il terzo anno
09:17
Juve-Spalletti: due club esteri hanno sondato l'allenatore