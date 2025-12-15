Loftus Cheek tende la mano alla Lazio: la mossa dell'inglese per lasciare il Milan e ritrovare Sarri

Maurizio Sarri lo ha espressamente richiesto al presidente Lotito per rinforzare il centrocampo. A Loftus-Cheek piacerebbe ritrovare il suo allenatore ai tempi del Chelsea. Si sono riabbracciati in occasione della sfida di Coppa Italia che ha messo di fronte Milan e Lazio ma entrambi sperano di tornare a lavorare insieme nella Capitale. Da una parte Sarri continua a fare pressing sulla dirigenza, dall'altra il giocatore - come riferisce 'Il Messaggero' - sarebbe disposto a spalmarsi l'ingaggio di 4 milioni di euro più bonus in più anni pur di raggiungere il suo vecchio maestro. Una mossa per favorire un'operazione che comunque resta difficile, nonostante il Milan non si opponga alla partenza dell'inglese. Contro il Sassuolo Loftus Cheek è rimasto in campo per tutta la partita ma finora non ha trovato grosso spazio e Allegri lo considera un elemento 'sacrificabile' sul mercato. Dal canto suo il centrocampista punta a strappare una convocazione con l'Inghilterra per i prossimi Mondiali e quindi ha bisogno di giocare con maggior continuità per convincere il ct Tuchel a portarlo con sé. La Lazio può permettersi Loftus-Cheek a patto della cessione di un altro pezzo da novanta. L'indiziato principale è Guendouzi, che guadagna 2,2 milioni di euro. Su Loftus Cheek ci sono anche squadre di Premier e di Bundesliga. Un altro nome che piace a Sarri è quello di Samardzic dell'Atalanta, già in orbita biancoceleste quando militava nell'Udinese. Il serbo alla Dea è stato utilizzato poco, sia da Juric che da Palladino, ma il suo costo è intorno ai 12-15 milioni di euro.