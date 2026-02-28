Il Milan pensa al futuro: a un passo il centrocampista André del Corinthians, cifre e dettagli

Nonostante la giovane età, André si è già messo in mostra in patria: ha raccolto 44 presenze con il club dal 2024 ed è migliorato in fase realizzativa nell'ultimo periodo, in particolare nel campionato paulista dove il nativo di San Paolo ha segnato 2 reti in 7 gare. Nasce come centrocampista centrale, ma può occupare diversi ruoli in mediana e appunto spingersi anche in avanti per rifinire in zona gol.