Il Milan pensa al futuro: a un passo il centrocampista André del Corinthians, cifre e dettagli

28 Feb 2026 - 21:33
© Getty Images

Il Milan si concentra sulla partita con la Cremonese e sul finale di stagione in Serie A, ma intanto lavora già sul mercato verso il futuro. Con particolare attenzione al centrocampo, reparto per cui è stato messo nel mirino il classe 2006 brasiliano André, attualmente al Corinthians, club in cui è cresciuto. 

Come riportato da Espn in Brasile, il club rossonero vuole anticipare la concorrenza per il giocatore ed è pronto a chiudere presto la trattativa per acquistare il giocatore. In caso di fumata bianca, l'accordo con il Corinthians si potrebbe trovare intorno ai 12 milioni di euro

Nonostante la giovane età, André si è già messo in mostra in patria: ha raccolto 44 presenze con il club dal 2024 ed è migliorato in fase realizzativa nell'ultimo periodo, in particolare nel campionato paulista dove il nativo di San Paolo ha segnato 2 reti in 7 gare. Nasce come centrocampista centrale, ma può occupare diversi ruoli in mediana e appunto spingersi anche in avanti per rifinire in zona gol. 

Il Milan pensa al futuro: a un passo il centrocampista André del Corinthians, cifre e dettagli
