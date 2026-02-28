Milan, colpo Karetsas: il piano di Moncada per il nuovo "mago" della trequarti
Il Milan punta Konstantinos Karetsas del Genk. Numeri da record, concorrenza del City e il piano rossonero legato alla Champions League. Leggi i dettagli.
Il Milan guarda al futuro e cerca quel "fattore imprevedibile" per accendere la manovra di Massimiliano Allegri. L'obiettivo numero uno per la trequarti ha un nome ben preciso: Konstantinos Karetsas, talento diciottenne del Genk valutato non meno di 30 milioni di euro. Karetsas rappresenterebbe l'investimento perfetto per filosofia societaria: giovane, futuribile e capace di ricoprire più ruoli tra le linee.
Karetsas piace da tempo a Moncada, individuato come il profilo ideale per riportare a San Siro quella qualità e rapidità che un tempo garantiva Brahim Diaz. Karetsas non è solo una promessa, ma una realtà solida: mancino naturale, brevilineo e con una visione di gioco fuori dal comune, in questa stagione ha messo a referto numeri da capogiro con ben 16 assist all'attivo. Un rendimento che lo ha portato a diventare un pilastro della nazionale greca, nonostante la giovanissima età, e ad attirare le attenzioni di giganti come Manchester City e Lipsia. Lo scrive Tuttosport.