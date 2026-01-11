Serie A, Verona-Lazio 0-1: ai biancocelesti basta l'autogol di Nelsson, Bologna superato

La 20ª giornata di Serie A vale il ritorno al successo per la Lazio, a secco di vittorie nei quattro turni precedenti. I biancocelesti piegano 1-0 il Verona al Bentegodi, dove Sarri fa subito debuttare dal primo minuto Kenneth Taylor, centrocampista olandese arrivato nei giorni scorsi dall’Ajax. Gli ospiti partono forte e al 4’ Bella-Kotchap è già chiamato a una chiusura provvidenziale su Noslin, mentre Provedel è decisivo con una bella parata su Bradaric al 41’, negando così il vantaggio ai veronesi. A parte queste due occasioni, il primo tempo non regala però altre grandi emozioni, con Frese che torna poi a scaldare i guantoni di Provedel in avvio di ripresa. Sarri fa debuttare pure Ratkov (prelevato dal Salisburgo) e ritrova anche Rovella, ma a impegnare Montipò è Marusic, direttamente su calcio di punizione al 72’. Ad andare a centimetri dal gol per gli scaligeri è invece Bernede al 77’, prima dell’1-0 laziale due minuti più tardi: Cancellieri premia la sovrapposizione di Lazzari, il cui tiro termina in rete dopo la decisiva deviazione di Nelsson nella propria porta. A pochi minuti dal novantesimo i padroni di casa chiedono invece un calcio di rigore per un contatto in area tra Provedel e Valentini, ma sia l’arbitro che il Var non ravvedono alcun fallo. La Lazio torna così al successo e sale a 28 punti, mentre a 13 rimane il Verona.