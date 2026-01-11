Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
HELLAS VERONA-LAZIO 0-1

Serie A, Verona-Lazio 0-1: ai biancocelesti basta l'autogol di Nelsson, Bologna superato

Un tiro di Lazzari al 79’ trova la decisiva deviazione del difensore scaligero e riporta la vittoria ai biancocelesti

11 Gen 2026 - 20:26
1 di 8
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La 20ª giornata di Serie A vale il ritorno al successo per la Lazio, a secco di vittorie nei quattro turni precedenti. I biancocelesti piegano 1-0 il Verona al Bentegodi, dove Sarri fa subito debuttare dal primo minuto Kenneth Taylor, centrocampista olandese arrivato nei giorni scorsi dall’Ajax. Gli ospiti partono forte e al 4’ Bella-Kotchap è già chiamato a una chiusura provvidenziale su Noslin, mentre Provedel è decisivo con una bella parata su Bradaric al 41’, negando così il vantaggio ai veronesi. A parte queste due occasioni, il primo tempo non regala però altre grandi emozioni, con Frese che torna poi a scaldare i guantoni di Provedel in avvio di ripresa. Sarri fa debuttare pure Ratkov (prelevato dal Salisburgo) e ritrova anche Rovella, ma a impegnare Montipò è Marusic, direttamente su calcio di punizione al 72’. Ad andare a centimetri dal gol per gli scaligeri è invece Bernede al 77’, prima dell’1-0 laziale due minuti più tardi: Cancellieri premia la sovrapposizione di Lazzari, il cui tiro termina in rete dopo la decisiva deviazione di Nelsson nella propria porta. A pochi minuti dal novantesimo i padroni di casa chiedono invece un calcio di rigore per un contatto in area tra Provedel e Valentini, ma sia l’arbitro che il Var non ravvedono alcun fallo. La Lazio torna così al successo e sale a 28 punti, mentre a 13 rimane il Verona.

LE PAGELLE

Bella-Kotchap 7 – Gioca un’eccellente partita nel terzetto difensivo del Verona, dimostrando sempre grande attenzione e sfoderando un paio d’interventi provvidenziali. Cerca pure la gloria personale con una poderosa galoppata in solitaria, ma sbaglia il tiro e lascia il campo stremato.

Nelsson 5,5 – Ha la sfortuna di inciampare in un autogol che risulta poi decisivo. Nel finale ha anche una chance per provare a rifarsi in attacco, ma spara altissimo.

Lazzari 6,5 – Non splende nel corso del match, ma al 79’ è lui a provocare l’autorete che riporta la vittoria alla Lazio. Grande sovrapposizione su Cancellieri e tiro sporco, ma fondamentale.

Cancellieri 6,5 – In assenza di Zaccagni, è lui a ispirare l’attacco laziale. È uno dei più propositivi e positivi in casa biancoceleste durante tutto l’incontro.

IL TABELLINO

VERONA-LAZIO 0-1

Verona (3-5-2): Montipò 6, Nelsson 5,5, Bella-Kotchap 7 (31’ st Nunez 6), Valentini 6; Bradaric 5,5, Niasse 5,5 (42’ st Al Musrati sv), Gagliardini 6 (31’ st Serdar 5,5), Bernede 5,5, Frese 6,5; Giovane 6 (23’ st Mosquera 5,5), Orban 5 (23’ st Sarr 5,5). A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Fallou. All.: Zanetti

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 6, Pellegrini 5,5 (10’ st Lazzari 6,5); Vecino 5,5, Cataldi 5,5 (25’ st Rovella 6), Taylor 6 (45’+1’ st Belahyane sv); Isaksen 6 (25’ st Pedro 6), Noslin 5,5 (11’ st Ratkov 6), Cancellieri 6,5. A disp.: Mandas, Furlanetto, N. Tavares, Hysaj, Provstgaard. All.: Sarri

Arbitro: Guida
Marcatori: 34’ st autogol Nelsson (L)
Ammoniti: Bella-Kotchap (V), Cancellieri (L), Valentini (V)

LE STATISTICHE

La Lazio ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1N), tanti successi quanti nelle precedenti nove gare esterne nel torneo (3N, 4P).

La Lazio ha segnato in tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta in questo campionato - la precedente tra aprile e maggio 2025 (quattro).

La Lazio è riuscita a vincere una gara di Serie A con al massimo due tiri in porta effettuati (due contro l’Hellas Verona) per la prima volta dal 19 aprile 2024, contro il Genoa (una conclusione nello specchio in quel caso).

La Lazio ha subito solo quattro gol nelle ultime otto partite di Serie A dopo averne concessi 11 in altrettante precedenti.

L’Hellas Verona ha perso quattro delle ultime cinque partite casalinghe in Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 12 gare interne (1V, 7N).

L’Hellas Verona non ha segnato in due gare di fila in casa in Serie A per la prima volta dal marzo-aprile scorsi (tre).

L’Hellas Verona ha incassato almeno un gol in casa per otto partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra agosto e dicembre 2024. 

L’Hellas Verona è la squadra che ha concesso più autogol in questa Serie A: tre.

Victor Nelsson è, dopo Martin Frese e Unai Núñez, il terzo giocatore dell’Hellas Verona ad aver concesso un autogol in questa Serie A.

Lorenzo Montipò ha collezionato contro la Lazio la sua 200ª presenza in Serie A (regular season), 163 con la maglia dell’Hellas Verona.

