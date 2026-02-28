Cristiana Girelli lascia la Juve per gli Usa: "Non sto scappando"

"Sarà divertente ritrovarle - sottolinea la calciatrice in una intervista a Vivo Azzurro Tv - se le squadre all'estero ci guardano è perché il calcio femminile italiano ha fatto dei passi incredibili. Siamo state valorizzate dal lavoro fatto dalla Federazione, dai club e dalla Nazionale". Ed è proprio la Nazionale a scandire il presente di Girelli e delle sue tre compagne di viaggio, pronte tutte insieme a inseguire il nuovo sogno della squadra allenata da Andrea Soncin. "Affronterò questo girone di qualificazione con lo spirito di sempre, anche se con un po' più di consapevolezza e maturità - aggiunge - Prendere parte a un Mondiale è qualcosa di meraviglioso. Alcune di noi hanno già avuto la fortuna di disputarlo, ma va conquistato. Sarà un cammino difficile, soprattutto per le aspettative che ha questo gruppo dopo il grande Europeo della scorsa estate. Dovremo riuscire, partita dopo partita, a dare il cento per cento. A livello personale cercherò di godermi ogni istante nel miglior modo possibile".