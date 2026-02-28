Cristiana Girelli lascia la Juve per gli Usa: "Non sto scappando"
"Non sto assolutamente scappando dall'Italia: vado a mettermi nuovamente alla prova in un campionato tostissimo, che mi permetterà di conoscere una nuova cultura calcistica, un nuovo modo di giocare e che mi potrà arricchire anche nel mio percorso in Nazionale". Cristiana Girelli dal raduno delle Azzurre a Coverciano parla della decisione di volare negli Stati Uniti per indossare la maglia del Bay FC, la squadra di San Josè, in NWSL. Un percorso già intrapreso da Sofia Cantore, Lisa Boattin e Lucia Di Guglielmo.
"Sarà divertente ritrovarle - sottolinea la calciatrice in una intervista a Vivo Azzurro Tv - se le squadre all'estero ci guardano è perché il calcio femminile italiano ha fatto dei passi incredibili. Siamo state valorizzate dal lavoro fatto dalla Federazione, dai club e dalla Nazionale". Ed è proprio la Nazionale a scandire il presente di Girelli e delle sue tre compagne di viaggio, pronte tutte insieme a inseguire il nuovo sogno della squadra allenata da Andrea Soncin. "Affronterò questo girone di qualificazione con lo spirito di sempre, anche se con un po' più di consapevolezza e maturità - aggiunge - Prendere parte a un Mondiale è qualcosa di meraviglioso. Alcune di noi hanno già avuto la fortuna di disputarlo, ma va conquistato. Sarà un cammino difficile, soprattutto per le aspettative che ha questo gruppo dopo il grande Europeo della scorsa estate. Dovremo riuscire, partita dopo partita, a dare il cento per cento. A livello personale cercherò di godermi ogni istante nel miglior modo possibile".
"L'approdo negli Usa è un'opportunità arrivata all'improvviso e ho sentito il bisogno di coglierla. Una scelta dolorosa, presa non di cuore ma di pancia e dettata dalla voglia di rimettermi in gioco. Ho quindi deciso di prendere questo treno, che a 35 anni potrebbe essere l'ultimo per poter provare qualcosa di diverso. Non è un addio ma solo un arrivederci. La Juve è casa mia, l'amore della mia vita".