Lazio, il primo regalo è Insigne: Sarri trova il vice Zaccagni e un falso 9 "alla Mertens"

Insigne non era un profilo particolarmente apprezzato dai vertici biancocelesti: l'ennesimo ultra 30enne, il 12esimo in rosa per la precisione, che non rientra esattamente nel piano di ringiovanimento pensato a Formello. Lorenzo però è stato considerato come una sorta di regalo di risarcimento proprio a Maurizio Sarri dopo le brutte sorprese riservate dal mercato estivo. E Insigne stesso ha fatto un investimento importante sulla chiamata della Lazio. Il classe '91 in estate si è svincolato dal Toronto, dove aveva giocato nelle ultime tre stagioni, e ha aspettato che i biancocelesti potessero tesserarlo: in questi mesi sono arrivate tante chiamate, ma Lorenzo non ha voluto ascoltarle, fedele alla parola data a Sarri.