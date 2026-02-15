Marsiglia, Benatia si dimette da direttore sportivo

Medhi Benatia si è dimesso da direttore sportivo del Marsiglia, pochi giorni dopo la partenza dell'allenatore Roberto De Zerbi. Benatia ha pubblicato su Instagram domenica un post in cui affermava: "Non voglio che la mia presenza diventi un ostacolo o un peso". Sabato, il Marsiglia ha pareggiato 2-2 in casa contro lo Strasburgo, dopo essere stato in vantaggio per 2-0. Ciò è avvenuto dopo una schiacciante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain e l'eliminazione dalla Champions League dopo una sconfitta per 3-0 contro il Club Brugge. Benatia ha parlato di "una rottura nei rapporti" con il Marsiglia, che non vince un trofeo dalla Coppa di Lega, ormai scomparsa, del 2012.