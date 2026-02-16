De Sciglio pronto a ripartire in Repubblica Ceca con l'assist di Nedved

16 Feb 2026 - 13:03

Mattia De Sciglio è pronto a tornare in campo: dopo sette mesi da svincolato, l'ex difensore di Milan e Juventus riparte ufficialmente dalla Repubblica Ceca. Il terzino classe 1992 nelle prossime ore firmerà con l'Hradec Kralove, club della massima serie ceca (attualmente settimo in classifica) che vede tra i membri della proprietà anche l'ex leggenda bianconera Pavel Nedved. De Sciglio, reduce dall'ultima esperienza all'Empoli, si trova già sul posto per sostenere le visite mediche e iniziare questa nuova avventura internazionale, mettendo fine a un lungo periodo di inattività dopo la scadenza del suo ultimo contratto. Lo riporta Sky Sport.

