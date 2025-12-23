Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
lazio
HomeMercatoVideoFotoRosa
qui lazio

Lazio, col mercato sbloccato Sarri punta a nuovi innesti: dal mediano alla punta, i nomi

Possibili nuovi innesti tra centrocampo e attacco, l'ok al ritorno al mercato senza vincoli può far sorridere Sarri

23 Dic 2025 - 18:54
Maurizio Sarri © IPA

Maurizio Sarri © IPA

Mentre Napoli e Pisa si ritrovano a dover fare mercato a saldo zero a gennaio, la Lazio esce dalla "crisi" estiva sorridendo in vista della prossima sessione di riparazione. L'ok arrivato dalla Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società di calcio, infatti, dà la possibilità ai biancocelesti di tornare a fare mercato senza vincoli, come un tempo, dando la possibilità alla dirigenza capitolina di intervenire in base alle esigenze della rosa in mano a mister Sarri. Un muro abbattuto non da poco, con la prossima finestra invernale che potrebbe portare una ventata di novità a Formello.

Leggi anche

Lazio, buone notizie: mercato sbloccato. Per il Napoli, invece, solo a saldo zero

Non sarà una rivoluzione, va detto, ma la squadra a disposizione del tecnico toscano sarà di certo puntellata, per avere nuovi innesti tra difesa, centrocampo e attacco. Il nome quasi certo è quello di Lorenzo Insigne, che tornerà in Italia da svincolato e col quale Lotito ha l'accordo già da settimane. Ma l'attenzione dei biancocelesti è rivolta anche all'arrivo di un mediano di spessore. La dirigenza starebbe quindi valutando profili come quelli di Loftus-Cheek del Milan e Samardzic dell'Atalanta, ma i costi dei cartellini potrebbero essere l'ostacolo più grande. Ecco allora che i capitolini potrebbero andare in pressing su Brescianini, il cui costo è ridotto rispetto ai due citati in precedenza.

Per quanto riguarda l'attacco, invece, l'innesto del solo Insigne non basterà. Soprattutto se le sirene estere continueranno a risuonare forti su Castellanos e Dia starà lontano per la Coppa d'Africa. La suggestione, secondo quanto emerso nelle ultime ore, potrebbe essere il grande ritorno di un ex, quel Keita Baldé oggi in forza al Monza in B e che ha aperto al ritorno a Formello. Una possibile nuova pedina che darebbe l'occasione a Zaccagni di rifiatare, col senegalese che sarebbe un rinforzo ghiotto che non andrebbe a pesare sulle liste, essendo Keita cresciuto nel vivaio dei biancocelesti.

lazio

Ultimi video

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

I più visti di Lazio

Lazio, buone notizie: mercato sbloccato. Per il Napoli, invece, solo a saldo zero

La Lazio di fronte al suo futuro: saldo zero o mercato libero, queste le opzioni più probabili

Loftus Cheek tende la mano alla Lazio: la mossa dell'inglese per lasciare il Milan e ritrovare Sarri

Sarri, no a offerta faraonica dagli Emirati: ora vuole garanzie da Lotito

Sarri guarda in casa Milan: ha chiesto Loftus Cheek per rafforzare il centrocampo

lotito

Lotito tuona: "Blocco del mercato incomprensibile, ecco cosa succede a gennaio"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:46
Napoli, Marianucci in uscita: lo vuole il Toro
17:37
Lazio, il Flamengo insiste per Castellanos
16:13
Roma, piace Frendrup del Genoa: scambio con Pisilli?
15:35
Botafogo, l'argentino Anselmi prende il posto di Ancelotti
14:44
Psg, pronto il rinnovo "a vita" per Luis Enrique