Roma, Massara: "L'assenza di Dybala non incide sul rinnovo"

15 Feb 2026 - 20:40

"Quanto incide l’assenza di Dybala in questo periodo, anche in ottica eventuale rinnovo? Dybala mancherebbe a qualsiasi squadra, è un calciatore speciale e diverso. Ha una qualità assoluta e nel nostro campionato fa una differenza molto grande", ha detto il ds della Roma Ricky Massara a Dazn prima della sfida contro il Napoli. "È un peccato che ci sia stato questo nuovo piccolo problema inaspettato, in questa partita ci sarebbe molto servito. Sulle discussioni che avremo con lui e con il suo agente questo non incide".

