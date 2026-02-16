Serie B, Avellino: ufficiale l'esonero di Biancolino

16 Feb 2026 - 12:38

Come riportato in una nota sul proprio sito ufficiale, "l’U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Raffaele Biancolino. Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Vincenzo Riccio, ed i collaboratori tecnici Raffaele Ametrano, Vincenzo Biancolino e Ciro Santangelo. Il club ringrazia mister Biancolino per il lavoro svolto nelle ultime cinque stagioni in cui ha svolto il ruolo di allenatore della formazione under 19 (vincendo il campionato Primavera 3 nella stagione 2023/2024) e successivamente quello di allenatore responsabile della Prima Squadra (ottenendo la promozione in serie B nella stagione 2024/2025)".

