Lazio, operazione "tesoretto": obiettivo 45 milioni da due cessioni per sbloccare il mercato

L'Al Ittihad di Sergio Conceiçao ha mosso i primi passi concreti e il giocatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento nella Saudi Pro League. Il nodo è la valutazione: la Lazio non accetta sconti e chiede 15-20 milioni di euro. Una cifra dettata dalla necessità finanziaria, dato che il 35% dell'incasso dovrà essere girato all'Arsenal come da accordi pregressi. Se l'affare andrà in porto, il ds Fabiani ha già bloccato l'alternativa: il tedesco Luca Netz, classe 2003, in scadenza col Borussia Monchengladbach.