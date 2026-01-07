Logo SportMediaset

MANOVRE BIANCOCELESTI

Lazio, Guendouzi ai saluti: è fatta con il Fenerbache per 27 milioni più bonus

Il centrocampista francesce lascerà i biancocelesti solamente dopo la sfida con il Verona, in programma domenica prossima 

di Martino Cozzi
07 Gen 2026 - 11:27

Matteo Guendouzi sarà un nuovo giocatore del Fenerbache. Dopo l'ultima offerta da parte del club turco alla Lazio, nelle ultime ore le due società hanno trovato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo: il centrocampista francese volerà in Turchia per 27 milioni di euro più bonus. Guendouzi lascia la Lazio dopo soli due anni e mezzo, dove ha collezionato 110 presenze e 6 gol. Ci vorrà ancora qualche giorno per vederlo lasciare l'Italia, dato che partirà solamente dopo la sfida con l'Hellas Verona, in programma domenica 11 gennaio alle 18. Questa sera, inoltre, dovrebbe partire dalla panchina nella sfida con la Fiorentina. 

