lazio
LAZIO

Lazio, c'è il primo colpo di mercato: dal Salisburgo arriva Ratkov

Per il serbo operazione da 15 milioni di euro: è atteso nella Capitale. Guendouzi a un passo dal Fenerbahce

di Antonella Pelosi
06 Gen 2026 - 21:57
© Getty Images

© Getty Images

La Lazio ha chiuso per il primo colpo in entrata del mercato di gennaio. Si tratta dell'attaccante serbo del Salisburgo Petar Ratkov, classe 2003, 15 milioni di euro il costo dell'operazione. Ratkov va a riempire la casella nel reparto avanzato lasciata vuota da Castellanos, ceduto a titolo definitivo al West Ham. L'accordo è stato trovato la scorsa notte, ora lo scambio di documenti per dare il via libera al suo arrivo nella Capitale. Per il giocatore pronto un contratto fino al 2030. Cresciuto nel Backa Topola, il serbo, 193 cm di altezza, si è trasferito nell'estate del 2023 al Salisburgo, dove in due anni e mezzo ha collezionato 99 presenze mettendo a segno 22 gol di cui 9 in questa stagione. Ha esordito nel 2023 nella nazionale serba, dove vanta tre presenze, l'ultima nel settembre 2024 in una gara di Nations League persa per 2-0 in casa della Danimarca.

Ma la Lazio non si ferma qui: Daniel Maldini è a un passo. All'Atalanta proposto un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione in Europa, per 10 milioni di euro. Il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento. Piace anche il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian: ci sono stati contatti con il suo entourage ma non è ancora stata formulata un'offerta ai rossoblù, che non vorrebbero privarsene a meno di richiesta esplicita del giocatore e proposta congrua della Lazio. Sul fronte delle uscite, anche Guendouzi è pronto all’addio: mercoledì dovrebbe essere la giornata decisiva per il suo trasferimento in Turchia al Fenerbahce per 27 milioni di euro.

