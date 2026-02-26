Inter, Chivu verso il rinnovo: i dettagli su ingaggio e nuova scadenza

Nonostante il brusco risveglio europeo contro il Bodo/Glimt, il matrimonio tra l'Inter e Cristian Chivu è destinato a durare a lungo. La dirigenza nerazzurra, guidata da Giuseppe Marotta, ha espresso totale soddisfazione per l'operato del tecnico rumeno, primo in classifica in campionato e ancora in corsa per la Coppa Italia. Per premiare la solidità dimostrata in questa sua prima annata sulla panchina dei grandi, l'Inter è pronta a blindare Chivu con un rinnovo di contratto fino al 2028, con opzione per il 2029. L'accordo prevede anche un meritato adeguamento dell'ingaggio, segnale inequivocabile di come la società veda nel suo ex difensore l'uomo giusto per aprire un ciclo vincente e duraturo. Lo scrive Il Giornale.