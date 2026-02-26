Inter, Chivu verso il rinnovo: i dettagli su ingaggio e nuova scadenza

26 Feb 2026 - 09:51

Nonostante il brusco risveglio europeo contro il Bodo/Glimt, il matrimonio tra l'Inter e Cristian Chivu è destinato a durare a lungo. La dirigenza nerazzurra, guidata da Giuseppe Marotta, ha espresso totale soddisfazione per l'operato del tecnico rumeno, primo in classifica in campionato e ancora in corsa per la Coppa Italia. Per premiare la solidità dimostrata in questa sua prima annata sulla panchina dei grandi, l'Inter è pronta a blindare Chivu con un rinnovo di contratto fino al 2028, con opzione per il 2029. L'accordo prevede anche un meritato adeguamento dell'ingaggio, segnale inequivocabile di come la società veda nel suo ex difensore l'uomo giusto per aprire un ciclo vincente e duraturo. Lo scrive Il Giornale.

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Juventus, fra Osimhen e...Vlahovic, chance riaperte per il rinnovo. Per l'estate assalto-bis a Kolo Muani

La Juve riparte dalle certezze: McKennie a un passo dal rinnovo fino al 2030

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Di Gregorio sbaglia ancora, la Juve si guarda intorno. Pole Vicario, alternativa Carnesecchi e non solo: la (lunga) lista per l'estate

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:51
Inter, Chivu verso il rinnovo: i dettagli su ingaggio e nuova scadenza
11:54
Vicepresidente Galatasaray: "Calhanoglu giocherà con noi. Osimhen? Vale 150 milioni"
20:52
Marotta: "Simeone all'Inter? Fake news, Chivu sta dimostrando di essere all'altezza"
17:07
Argentina, Gallardo si dimette dal River Plate
16:05
Aleksandar Stankovic e il ritorno all’Inter: "Decidono loro, Chivu importante"