Klopp, Red Bull smentisce l'addio: "Sono tutte sciocchezze"

Il quotidiano Salzburger Nachrichten, in Austria, patria della Red Bull, ha riferito mercoledì che il futuro di Klopp non era più certo a causa di quella che ha definito una mancanza di crescita nei club da quando ha assunto la guida. "Questa è una totale assurdità e completamente infondata. Al contrario, siamo estremamente soddisfatti del lavoro di Jürgen Klopp", ha dichiarato Oliver Mintzlaff, CEO di Corporate Projects and Investments, in una nota. Mintzlaff ha aggiunto che Klopp è "in costante contatto" con allenatori e direttori sportivi di tutta la rete Red Bull.