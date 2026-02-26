Klopp, Red Bull smentisce l'addio: "Sono tutte sciocchezze"
© Getty Images
La Red Bull ha appoggiato l'ex allenatore del Liverpool, Jürgen Klopp, affinché rimanga a capo del progetto legato al calcio del colosso delle bevande e ha smentito un'indiscrezione secondo cui il rapporto potrebbe esaurirsi dopo appena un anno. Un alto dirigente ha definito la decisione "una sciocchezza" giovedì.
Il quotidiano Salzburger Nachrichten, in Austria, patria della Red Bull, ha riferito mercoledì che il futuro di Klopp non era più certo a causa di quella che ha definito una mancanza di crescita nei club da quando ha assunto la guida. "Questa è una totale assurdità e completamente infondata. Al contrario, siamo estremamente soddisfatti del lavoro di Jürgen Klopp", ha dichiarato Oliver Mintzlaff, CEO di Corporate Projects and Investments, in una nota. Mintzlaff ha aggiunto che Klopp è "in costante contatto" con allenatori e direttori sportivi di tutta la rete Red Bull.
"Siamo convinti che sia la persona giusta per questo incarico. È lì che stiamo concentrando tutta la nostra attenzione e le nostre energie", ha aggiunto. Klopp supervisiona la rete di club della Red Bull, come Lipsia, Salisburgo e i New York Red Bulls, da gennaio 2025.