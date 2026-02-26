Napoli, Alisson Santos convince tutti: sarà riscattato

Alisson Santos ha avuto un impatto molto importante sul Napoli e il club avrebbe già preso una decisione sul suo futuro. Il brasiliano è arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto e gli azzurri sembrano intenzionati a non lasciarselo scappare la prossima estate. Il prezzo per l'acquisto a titolo definitivo è fissato a 16,5 milioni di euro, cifra che verrà quindi versata nelle casse del club portoghese tra qualche mese.