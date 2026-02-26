Juventus, Pinsoglio rinnova il contratto: il comunicato ufficiale

Quello tra Pinso e il nostro Club è un legame indissolubile, iniziato anni fa nel Settore Giovanile e consolidatosi con il suo ritorno in bianconero nel 2017, dopo sette anni in giro per l'Italia a difendere la porta di diverse squadre. Il suo obiettivo, però, è sempre stato uno: tornare, un giorno, a casa, per continuare a onorare i nostri colori. E così è stato.