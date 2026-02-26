Ora è ufficiale, Montero allenerà Balotelli: l'annuncio dell'Al Ittifaq

Dopo la risoluzione del contratto che lo legava alla Juventus, Paolo Montero è il nuovo allenatore dell'Al Ittifaq, club degli Emirati Arabi. L'ex tecnico della Juve Next Gen ripartirà dunque insieme a Mario Balotelli, arrivato a Dubai qualche settimana fa. L'accordo è stato annunciato da Andrea Fulco, dirigente dell'area sportiva giallonera: "Una vera leggenda del calcio che ha scelto di sposare la nostra visione. La sua esperienza, la sua mentalità vincente e la sua leadership saranno determinanti per aiutarci a raggiungere gli obiettivi di questo campionato. Noi ci crediamo. E adesso… si lavora".