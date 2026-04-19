Gila ancora Mvp: lo spagnolo accende il derby di mercato tra Inter e Milan
Le milanesi fiutano l'affare: il contratto dello spagnolo scade nel 2027 e quest' estate potrebbe lasciare la Lazio a prezzo di saldo
Prestazioni da Mvp che ormai non sorprendono più. Mario Gila si sta affermando sempre di più come uno dei migliori difensori del campionato. Anche nella vittoria per 0-2 del Maradona sul Napoli, il centrale della Lazio è stato gigante: Hojlund annullato, cleen sheet e un meritatissimo premio di migliore in campo portato a casa. Il terzo della sua stagione dopo quelli ricevuti nelle partite contro Atalanta e Verona, anche in quei casi in trasferta.
Un rendimento che l'ha fatto finire sul taccuino di tantissime big in vista della prossima estate. Gila piace per caratteristiche tecniche, in particolare in conduzione e uscita palla, e fisiche. In più lo spagnolo scuola Real Madrid fa gola per la sua situazione contrattuale: il suo contratto infatti scade nel 2027 e le possibilità di un rinnovo sono davvero ridotte al lumicino. Ragionevolmente dunque la Lazio sarà costretta a lasciarlo partire a prezzo di saldo nella prossima finestra di mercato per non correre il rischio di perderlo a zero tra un anno.
Inter e Milan seguono con attenzione lo sviluppo di questa situazione, ma sia rossoneri che nerazzurri avrebbero qualche riserva sull'acquisto dello spagnolo. Per il Diavolo l'ostacolo principale sarebbero i rapporti non esattamente idilliaci con i vertici biancocelesti, mentre invece per Chivu (ma in teoria anche per Allegri) il problema sarebbe di natura tattica: Gila infatti ha trovato la sua comfort zona in una linea a 4, mentre a Milano, escludendo rivoluzioni tattiche, si troverebbe a muoversi in una a 3.
Per questo non bisogna dare per scontato che lo spagnolo possa finire soltanto in una delle due milanesi: le corteggiatrici sono tante. Anche e soprattutto per il prezzo che sa di affare: difficile che Lotito e Fabiani possano rifiutare un'offerta intorno ai 25 milioni, magari bonus compresi. La certezza è una: Gila sarà uno dei nomi più caldi del prossimo mercato.