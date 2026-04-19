Gila ancora Mvp: lo spagnolo accende il derby di mercato tra Inter e Milan

Inter e Milan seguono con attenzione lo sviluppo di questa situazione, ma sia rossoneri che nerazzurri avrebbero qualche riserva sull'acquisto dello spagnolo. Per il Diavolo l'ostacolo principale sarebbero i rapporti non esattamente idilliaci con i vertici biancocelesti, mentre invece per Chivu (ma in teoria anche per Allegri) il problema sarebbe di natura tattica: Gila infatti ha trovato la sua comfort zona in una linea a 4, mentre a Milano, escludendo rivoluzioni tattiche, si troverebbe a muoversi in una a 3.