Lazio, Lotito ha scelto Gattuso per il dopo Sarri: c'è l'accordo

Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con due anni di anticipo. "Non sono stato ascoltato", ha detto il tecnico della Lazio dopo la vittoria per 2-1 al Pisa all'Olimpico e il saluto ai tifosi. E aspetta proprio una convocazione a Formello dal patron biancoceleste per dirgli tutto quello che non gli è piaciuto in questa stagione molto complicata e trovare un accordo economico per chiudere il rapporto e presentarsi all'Atalanta. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto: Rino Gattuso. Dopo le telefonate dei giorni scorsi, in mattinata c'è stato un nuovo contatto, che ha portato a un accordo di massima tra le parti da definire nei dettagli: per l'ex ct azzurro, che ha voglia di mettersi alle spalle in fretta l'esperienza in Nazionale chiusa in modo drammatico e di tornare ad allenare un club in Italia dopo Napoli e Milan, è pronto un contratto biennale. Gattuso fu vicino alla Lazio già nel 2019: come riporta il Corriere dello Sport, al termine del primo tempo di Lazio-Atalanta, con i biancocelesti sotto 0-3, Lotito chiamò Gattuso per offrirgli la panchina al posto di Inzaghi. Ringhio era già in viaggio ma la clamorosa rimonta biancoceleste, fece sfumare tutto. Gattuso è stato recentemente cercato anche dal Torino per il dopo D'Aversa ma ha detto no.