Juve, il post Vlahovic può essere Sørloth: contatti con gli agenti del norvegese

La Juve lavora già al post Dusan Vlahovic. Dopo aver incassato la volontà del serbo di non rinnovare con i bianconeri, Comollì e Chiellini si sono subito tuffati a esplorare il mercato dei centravanti. Il nome emerso è quello di Alexander Sørloth, norvegese dell'Atletico Madrid: secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i vertici della Signora avrebbero già presi i primi contatti con l'entourage dell'attaccante norvegese. Una pista che non escluderebbe quella che porta a Randal Kolo Muani: la Juve vorrebbe portare avanti entrambe le operazioni e poi decidere quale chiudere. IN caso di partenza di Openda o David, non è da escludere che sia il francese che il norvegese possano arrivare a Torino