Lazio, Romagnoli a un passo dall'addio: accordo raggiunto con l'Al Sadd, le cifre

Stavolta non ci dovrebbe essere nessun intoppo: Alessio Romagnoli è pronto a trasferirsi in Qatar all'Al Sadd di Roberto Mancini. L'operazione saltata a gennaio quando il difensore della Lazio aveva già salutato i propri tifosi, stavolta dovrebbe andare a dama e portare il 31enne a Doha.
L'accordo tra i due club dovrebbe basarsi su un trasferimento a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro, riporta Sky Sport. Romagnoli è dunque pronto a salutare la Lazio dopo 4 stagioni, si era trasferito nella capitale nel 2022 dopo lo scudetto conquistato con il Milan.