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La Lazio annuncia la risoluzione con Sarri: il tecnico firmerà con l'Atalanta

Risoluzione consensuale tra il club e l'allenatore, che tra pochi giorni ripartirà dalla Dea. I biancocelesti aspettano Gattuso: contratto biennale

27 Mag 2026 - 16:36
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La Lazio saluta ufficialmente Maurizio Sarri. Nessuna novità improvvisa, solo l'addio prevenivato nelle scorse settimane e che ora è confermato nero su bianco dallo stesso club. Risoluzione consensuale del contratto: questa la formula annunciata dal club biancoceleste.

Sarri dice addio alla Lazio dopo due parentesi separate negli ultimi 4 anni, la prima lunga due stagioni dal 2021 al marzo 2024 e poi l'ultimo, tormentato, capitolo nella stagione appena conclusa. Per l'esperto allenatore, pronta la nuova avventura all'Atalanta

Dall'altra parte, la Lazio accoglierà l'ex Ct Gennaro Gattuso nei prossimi giorni: accordo di massima tra le parti per un contratto biennale fino al 2028. 

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Lazio, risoluzione con Sarri: il comunicato del club

 "La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale". 

Il saluto social della Lazio per Sarri: "Grazie di tutto, comandante"

 Più emozionante il saluto riservato dal club sui social. "Grazie di tutto, comandante", queste le parole incisive pubblicate dalla società sul proprio profilo X, con a corredo un video dei migliori momenti del tecnico con la Lazio.

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