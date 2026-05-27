La Lazio annuncia la risoluzione con Sarri: il tecnico firmerà con l'Atalanta

La Lazio saluta ufficialmente Maurizio Sarri. Nessuna novità improvvisa, solo l'addio prevenivato nelle scorse settimane e che ora è confermato nero su bianco dallo stesso club. Risoluzione consensuale del contratto: questa la formula annunciata dal club biancoceleste.
Sarri dice addio alla Lazio dopo due parentesi separate negli ultimi 4 anni, la prima lunga due stagioni dal 2021 al marzo 2024 e poi l'ultimo, tormentato, capitolo nella stagione appena conclusa. Per l'esperto allenatore, pronta la nuova avventura all'Atalanta.
Dall'altra parte, la Lazio accoglierà l'ex Ct Gennaro Gattuso nei prossimi giorni: accordo di massima tra le parti per un contratto biennale fino al 2028.
Lazio, risoluzione con Sarri: il comunicato del club
"La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale".
Il saluto social della Lazio per Sarri: "Grazie di tutto, comandante"
Più emozionante il saluto riservato dal club sui social. "Grazie di tutto, comandante", queste le parole incisive pubblicate dalla società sul proprio profilo X, con a corredo un video dei migliori momenti del tecnico con la Lazio.