Crollo Marsiglia, Pavard sotto accusa e verso il ritorno all'Inter
Il francese non ha convinto all'OM: il riscatto a 15 milioni è improbabile. A Milano però, nonostante il restyling della difesa che ci sarà in estate, non sembra più esserci posto per lui
Marsiglia, la crisi è senza fine. "Vergognoso!", "una barca che affonda", la stampa francese non ha risparmiato le critiche dopo la pesante sconfitta per 2-0, la terza nelle ultime quattro, maturata sul campo del Loriant, squadra che non ha più nulla da chiedere a questo campionato. L'OM invece avrebbe ancora tanto da giocarsi. La qualificazione alla prossima Champions League, che a un certo punto della stagione sembrava quasi scontata, ora è davvero a rischio: i ragazzi di Habib Beye, il tecnico che ha preso la squadra in corsa dopo l'addio di Roberto De Zerbi, al termine di questa giornata potrebbe scivolare addirittura al sesto posto.
Tutti i calciatori sono finiti sotto accusa, compreso Benjamin Pavard. Il centrale è tra i principali imputati del tracollo dell'OM. Il portale FootMercato ha valutato la sua prestazione contro il Loriant da 2: "Giustamente criticato per le sue prestazioni da quando è arrivato a Marsiglia, il nazionale francese ha avuto il peggior inizio possibile, colpevole di un posizionamento errato in occasione del gol del vantaggio del Lorient. Ha poi cercato di riscattarsi con numerose incursioni offensive e cross verso la porta del Lorient. Invano. Troppo fragile in fase difensiva e ammonito per un altro intervento fuori tempo, ha ulteriormente ostacolato i suoi compagni. Una prestazione da incubo".
Pavard è arrivato in estate dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro. Per le prestazioni fornite e soprattutto per l'ingaggio da oltre 6 milioni lordi, la conferma del classe '96 sembra sempre più lontana. A giugno dunque, con ogni probabilità, Benji l'interista (come si era autoproclamato al suo arrivo in nerazzurro) tornerà a Milano. La sensazione però è che per Pavard, all'Inter, non ci sia più spazio. E questo nonostante il restyling della difesa che i nerazzurri dovrà affrontare nella prossima sessione di mercato (Acerbi, De Vrij, Darmian in scadenza e Bastoni corteggiato dal Barcellona).
Il francese dovrà dunque trovare una nuova sistemazione. Nelle ultime settimane si era parlato anche di un possibile inserimento di Pavard nella trattativa con la Roma per Manu Kone: un incastro complesso per l'ingaggio del centrale e perché i giallorossi avrebbero bisogno di monetizzare il più possibile la cessione del centrocampista ex Borussia Mönchengladbach per i discorsi relativi al Fair Play finanziario.