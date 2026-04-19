Crollo Marsiglia, Pavard sotto accusa e verso il ritorno all'Inter

Tutti i calciatori sono finiti sotto accusa, compreso Benjamin Pavard. Il centrale è tra i principali imputati del tracollo dell'OM. Il portale FootMercato ha valutato la sua prestazione contro il Loriant da 2: "Giustamente criticato per le sue prestazioni da quando è arrivato a Marsiglia, il nazionale francese ha avuto il peggior inizio possibile, colpevole di un posizionamento errato in occasione del gol del vantaggio del Lorient. Ha poi cercato di riscattarsi con numerose incursioni offensive e cross verso la porta del Lorient. Invano. Troppo fragile in fase difensiva e ammonito per un altro intervento fuori tempo, ha ulteriormente ostacolato i suoi compagni. Una prestazione da incubo".