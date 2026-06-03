Real Madrid, Mourinho avrebbe chiesto Riccardo Calafiori come rinforzo difensivo

José Mourinho avrebbe chiesto al Real Madrid Riccardo Calafiori come acquisto per rafforzare la fase difensiva della Casa Blanca. I due hanno già lavorato insieme alla Roma, quando Calafiori era ancora agli esordi tra i professionisti. A riportare la notizia su Marca è Ramón Álvarez. Tempo fa, lo stesso difensore in forza all'Arsenal aveva ammesso di avere avuto un rapporto complesso con il tecnico portoghese. Il nazionale azzurro è reduce da una trionfale stagione con i Gunners, ha collezionato 36 presenze complessive e 1 rete, conclusa vincendo il titolo della Premier League. La ciliegina sulla torta della Champions vinta, invece, non c'è stata a causa della sconfitta contro il Psg.