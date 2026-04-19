Milan-Juve, doppia sfida in una settimana: l'agente di Lewandowski arriva e vedrà i due club

La prossima settimana Milan e Juve si affronteranno sul campo (appuntamento domenica 26 alle 20.45 a San Siro) ma non solo. Rossoneri e bianconeri infatti si giocano anche la sfida di mercato per Robert Lewandowski, in scadenza con il Barcellona a giugno e ancora incerto sul da farsi: accettare la proposta di rinnovo (al ribasso rispetto ai 20 milioni netti che guadagna attualmente) del club blaugrana o provare una nuova avventura calcistica a 37 anni? Di sicuro c'è che Lewandowski di smettere non ne ha ancora intenzione e vorrebbe giocare ancora per un paio di anni.



Nel prossimo weekend è atteso in Italia l'agente dell'attaccante polacco Pini Zahavi che, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, incontrerà sia i dirigenti del Milan che quelli della Juve per testare di persona il livello di interesse e le possibilità di investimento dei due club per il suo assistito. Che dal canto suo appunto non ha deciso ancora il futuro e a cui non mancano le pretendenti e le offerte: sul tavolo ci sarebbero già proposte importanti dall’Arabia Saudita e dalla MLS. Ad agosto saranno 38 anni ma Lewandowski è stato ed è garanzia di gol e Milan e Juve hanno bisogno più che mai di un bomber come lui, che ha segnato 565 gol tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona: in questa stagione in blaugrana sono 17 reti tra Liga, Champions League e Supercoppa. "C'è ancora tempo per decidere e il Barcellona sa cosa penso", le ultime parole del giocatore sul suo futuro. Intanto la prossima settimana Milan e Juve metteranno sul tavolo le loro carte.