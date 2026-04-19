SUL CAMPO E FUORI

Milan-Juve, doppia sfida in una settimana: l'agente di Lewandowski arriva e vedrà i due club

Pini Zahavi è atteso in Italia: testerà di persona il livello di interesse e le possibilità di investimento dei due club

19 Apr 2026 - 09:40
© Getty Images

© Getty Images

La prossima settimana Milan e Juve si affronteranno sul campo (appuntamento domenica 26 alle 20.45 a San Siro) ma non solo. Rossoneri e bianconeri infatti si giocano anche la sfida di mercato per Robert Lewandowski, in scadenza con il Barcellona a giugno e ancora incerto sul da farsi: accettare la proposta di rinnovo (al ribasso rispetto ai 20 milioni netti che guadagna attualmente) del club blaugrana o provare una nuova avventura calcistica a 37 anni? Di sicuro c'è che Lewandowski di smettere non ne ha ancora intenzione e vorrebbe giocare ancora per un paio di anni.

Nel prossimo weekend è atteso in Italia l'agente dell'attaccante polacco Pini Zahavi che, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, incontrerà sia i dirigenti del Milan che quelli della Juve per testare di persona il livello di interesse e le possibilità di investimento dei due club per il suo assistito. Che dal canto suo appunto non ha deciso ancora il futuro e a cui non mancano le pretendenti e le offerte: sul tavolo ci sarebbero già proposte importanti dall’Arabia Saudita e dalla MLS. Ad agosto saranno 38 anni ma Lewandowski è stato ed è garanzia di gol e Milan e Juve hanno bisogno più che mai di un bomber come lui, che ha segnato 565 gol tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona: in questa stagione in blaugrana sono 17 reti tra Liga, Champions League e Supercoppa. "C'è ancora tempo per decidere e il Barcellona sa cosa penso", le ultime parole del giocatore sul suo futuro. Intanto la prossima settimana Milan e Juve metteranno sul tavolo le loro carte.

Leggi anche

Spettacolo e polemiche a Monaco: dopo il rosso a Camavinga, il Bayern ribalta il Real e va in semifinale col Psg

videovideo
robert lewandowski
mercato

Ultimi video

00:29
MCH GRIEZMANN ORLANDO MCH

Griezmann si mette in posa per Orlando

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:20
Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:11
Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:19
Tra Inter e Barcellona

Tra Inter e Barcellona: il futuro di Bastoni

01:06
Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

01:44
Le novità sul caso Lukaku

Le novità sul caso Lukaku: la posizione del Napoli non cambia

01:25
"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:56
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto

01:36
Tutti lo vogliono

Tutti lo vogliono

02:27
DICH NDOYE POST SVIZZERA GERMANIA DICH

Ndoye: "Inter e Napoli mi cercano? In Premier sto bene ma in futuro chissà..."

00:29
MCH GRIEZMANN ORLANDO MCH

Griezmann si mette in posa per Orlando

I più visti di Mercato

Non solo Bastoni e Cambiaso, il Barça ha messo gli occhi anche su Palestra: blaugrana in missione per l'esterno

Robert Lewandowski

"Abbiamo ancora un po’ di tempo": Lewandowski lascia tutto aperto e manda l’agente in Italia

Milan-Juve, doppia sfida in una settimana: l'agente di Lewandowski arriva e vedrà i due club

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Scadenze da sogno a giugno: la top 11 dei parametri zero è da capogiro

DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:27
Prima avversario e poi acquisto? Lucumì osservato speciale in Juve-Bologna
12:36
Milan, Allegri: "La società ha lavorato molto bene sul mercato, è una buona base"
12:36
Allegri-Nazionale? "Tanti cambiamenti non sono stati nel mio Dna"
12:07
Lazio, colpo Pedraza: lo spagnolo annuncia l'addio al Villarreal
11:11
Juventus, i colpi a centrocampo finanziati dalle cessioni: chi andrà via